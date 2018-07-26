В Сети предложили продать Макаревича после его слов о "покупке" Крыма

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети высмеяли слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который заявил, что России в 2014 году следовало "купить Крым", чтобы не портить отношения с Киевом.

Пользователи твиттера выразили недоумение идеей музыканта. Многие не поняли, кто должен был "купить" полуостров и у кого.

"У Макаревича, что ли?" — пошутил @vfominv.

"Дурак! Кто же свое у себя покупает?" — написала @azbooka18.

"А что, можно просто купить территорию с гражданами страны? Где-то у Макаревича есть прайс?" — поинтересовался @_Choodo_.

"Давайте лучше Макаревича продадим, да только кто его купит", — предложил @iwelisseew.

"Хочет откат за посредничество"?— пошутил @romanm3032.

Провокационные заявления и поведение Макаревича не раз вызывали широкий резонанс. Например, в апреле 2017 года поклонники "Машины времени" осудили музыканта за отказ отменить концерт после теракта в петербургском метро. "Траур же не объявили", — объяснил свою позицию артист.

Крым стал российским после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Во время голосования более 95 процентов жителей республики высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что возвращение Крыма прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.