МИД отметил необходимость прямого диалога между Донбассом и Киевом

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Любые усилия международного сообщества по урегулированию ситуации на Украине тщетны без прямого диалога Киева и Донбасса, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Отдельное внимание было уделено деградирующей в последнее месяцы гуманитарной ситуации на Донбассе, угрозе коллапса в работе инфраструктуры юго-востока Украины, что связано с благополучием людей, населения этих районов", — заявил Карасин журналистам в Берлине по итогам встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров.

По его словам, в частности, были затронуты темы работы Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов.

"Было подчеркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим, — любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны", — добавил он.