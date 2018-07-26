МИД отметил необходимость прямого диалога между Донбассом и Киевом

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Любые усилия международного сообщества по урегулированию ситуации на Украине тщетны без прямого диалога Киева и Донбасса, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
По его словам, в частности, были затронуты темы работы Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов.
"Было подчеркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим, — любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны", — добавил он.