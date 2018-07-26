На встрече в "нормандском формате" поднимали тему референдума в Донбассе

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. На переговорах политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине затрагивался вопрос о проведении референдума в Донбассе, но тему не обсуждали детально, заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин.

"Мы пояснили, что отсутствие прогресса урегулирования на Донбассе заставляет всех, в том числе нас, думать о каких-то новых формах, новых подходах. В этом смысле нет каких-то запретных, запрещенных способов. Обмен идеями продолжается, это одна из идей, на мой взгляд, она могла бы быть конструктивной, но в детали мы сегодня не вдавались", — заявил он.

Дипломат отметил, что любые усилия международного сообщества по урегулированию ситуации на Украине тщетны без прямого диалога Киева и Донбасса.

"Отдельное внимание было уделено деградирующей в последние месяцы гуманитарной ситуации на Донбассе, угрозе коллапса в работе инфраструктуры юго-востока Украины, что связано с благополучием людей, населения этих районов", — заявил Карасин.

По его словам, в частности, были затронуты темы работы Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов.

"Было подчеркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим — любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны", — добавил он.

Как рассказал Карасин, участники переговоров договорились продолжить обсуждение идеи миротворческой миссии в Донбассе.

Дипломат отметил, следующая встреча политдиректоров "нормандского формата" может состояться осенью.

Заседание контактной группы

Накануне в Минске прошел очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал встречу "неплохой". В частности, он отметил положительные результаты объявленного с 1 июля перемирия в Донбассе.

Сайдик заявил, что в июле в Донбассе не погиб ни один мирный житель. При этом дипломат обратил внимание, что и общее число жертв среди гражданских в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем в два раза. "Надеюсь, что эти заметные тенденции сохранятся, и призываю стороны приложить все усилия для дальнейшего строгого соблюдения режима прекращения огня", — сказал он.

При этом в ДНР заявили, что представители Украины саботируют согласование дополнительных мер контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Россия на заседании контактной группы по Украине призвала Киев не нарушать режим разведения сил в Донбассе и вывести вооружения из Петровского и Золотого, а также отвести силы и средства в районе Станицы Луганская, где СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала необходимые для разведения сил семидневные периоды.