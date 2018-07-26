Пенс заявил о падении "халифата" ИГ*

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Так называемый "халифат" террористической группировки "Исламское государство"* прекратил свое существование, но борьба с террористами будет продолжена, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"С гордостью могу сообщить, что ИГ* бежит, их халифат пал, и я обещаю, что мы не успокоимся, пока ИГ* не стерта с лица земли", — заявил Пенс, выступая на международной министерской встрече по вопросам свободы вероисповедания в госдепартаменте США.

Группировка ИГ* в 2014 году захватила значительные территории в Сирии и Ираке и провозгласила на них свой "халифат". С этого времени США и их союзники проводят против ИГ* военную операцию, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.