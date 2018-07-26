Власти Житомирской области объявили 2019-й годом Бандеры

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Депутаты Житомирского областного совета проголосовали за объявление 2019 года годом лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила в четверг пресс-служба облсовета.

"Согласно этому решению, будет разработан соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры. Предусмотрены средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, облсовет рекомендовал городскому совету Житомира предусмотреть средства в бюджете на 2019 год для установления памятника Степану Бандере в городе.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

* Организация, запрещенная на территории России