В Турции задержали еще одного экс-полицейского по делу об убийстве Карлова

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Еще одного бывшего полицейского задержали в Турции в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что в середине июля другой экс-сотрудник полиции был задержан правоохранительными органами в Анкаре и в ходе допроса в прокуратуре отверг все обвинения в свой адрес. Суд тогда признал экс-полицейского виновным в причастности к деятельности террористической организации.

"Бывший офицер полиции Уфук Г. задержан в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова", — говорится в сообщении агентства.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы семь человек, трое из которых бывшие полицейские. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает.