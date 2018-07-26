Ryanair отказалась выплачивать компенсацию за отмененные рейсы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ирландская авиакомпания Ryanair заявила об отказе выплатить компенсацию пассажирам за отмену сотен полетов в связи с проводимой со среды двухдневной забастовкой пилотов и бортпроводников перевозчика, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя авиакомпании.
"Ryanair полностью следует закону EU261 (о выплате компенсаций – ред.), однако все отмены рейсов были вызваны внеплановыми обстоятельствами, за что компенсации не предусматриваются", — сообщает представитель авиакомпании, слова которого приводит канал.
Руководство гражданской авиации Великобритании уточняет, что пассажиры имеют право требовать компенсацию в случае задержки рейса более чем на три часа, отмены рейса или отказа в посадке в самолет. Исключением являются случаи, отмеченные в законе EU 261, в соответствии с которым компенсация не выплачивается, когда причина не зависит от авиакомпании.
В связи с забастовкой бортпроводников Ryanair уже разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров. Им предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги.
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.