Татуировка спасла жизнь больному китайскому мальчику

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Китае подросток с особенностями развития ушел из дома среди ночи и заблудился, нашли его благодаря татуировке с номером телефона матери, пишет South China Morning Post.

Полицейские обнаружили мальчика в провинции Чжэцзян. Он не смог назвать свое имя и адрес, однако сотрудникам полиции удалось связаться с его матерью: на руке подростка был вытатуирован ее мобильный номер."Я набила на его запястье татуировку с номером, чтобы со мной можно было связаться, если он потеряется", — рассказала мать мальчика, приехавшая забрать подростка после звонка полицейского.

Мальчик неоднократно пропадал из дома. Его родители предполагают, что ребенок сбежал ночью, а потом заблудился и не смог найти обратную дорогу.