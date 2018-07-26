Китайские военные примут участие в учениях ШОС "Мирная миссия-2018"

ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китай направил 743 военнослужащих для участия в международных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2018" стран-участниц ШОС, которые пройдут на территории России с 22 по 29 августа этого года, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

"Совместные военные учения "Мирная миссия-2018" стран-участниц ШОС пройдут в городе Чебаркуль Челябинской области. Тема этих учений "Подготовка и выполнение совместных антитеррористических операций вооруженными силами стран ШОС", и основное внимание здесь будет уделяться подготовке ведения разведывательных миссий и слежки, совместном огневом поражении, ведению антитеррористических операций в населенных пунктах", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, "китайская сторона направит на учения 743 военнослужащих".

"Это очередные учения в рамках ШОС, которые направлены на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности между всеми странами ШОС, на повышение возможностей ответить на новые современные вызовы и угрозы, поддержание регионального мира и стабильности", — добавил Жэнь Гоцян.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.