Юнкер подарил Трампу фотографию кладбища

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу снимок военного захоронения, пишет RT.

Juncker presents Trump with cemetery photo, but it’s not a grave warninghttps://t.co/9ukTk9ZIjIpic.twitter.com/0DPNN5SSgB — RT (@RT_com) 26 июля 2018 г.

На фотографии изображено кладбище в Люксембурге, на котором был похоронен генерал Джордж Паттон, руководивший войсками союзников при высадке в Нормандии во время Второй мировой войны.

"Дорогой Дональд, давайте не забывать нашу общую историю", — сказано в подписи к снимку.

В Вашингтоне 25 июля состоялась встреча Юнкера и Трампа, по итогам которой политики договорились о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, вопросам ликвидации торговых барьеров и обнуления взаимных пошлин. Президент Соединенных Штатов заявил, что переговоры ознаменовали начало новой фазы в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.