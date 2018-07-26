Арестованный в Италии бывший сенатор Кривицкий отказался от экстрадиции

РИМ, 26 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Арестованный в Италии экс-сенатор Дмитрий Кривицкий отказался от добровольной экстрадиции в Россию, где он объявлен в розыск по делу о коррупции, сообщил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.

"Он ответил отказом на предложение суда о добровольной экстрадиции. Мы запросили о его освобождении, этот вопрос будет решаться через неделю на следующем заседании", — сказал юрист.

По его словам, Кривицкий запросил убежище во Франции год назад и французская сторона сообщила ему, что его передвижения по Евросоюзу ничем не ограничены согласно Женевской конвенции.

"Он не знал, что в (его) отношении выписан международный ордер на арест, и не знал, что его хотят задержать", — сказал юрист, отметив, что решение о присвоении статуса беженца будет рассмотрено во Франции в ноябре. "Мы всеми силами будем сопротивляться тому, чтобы его отправили в Россию", — заключил адвокат.

В конце марта полиция Новгородской области объявила в розыск бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального управления МВД, бывший сенатор от Новгородской области Кривицкий разыскивается на основании решения суда.

По данным Новгородского районного суда, в начале марта вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение принято по ходатайству регионального следственного управления.