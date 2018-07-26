Страны БРИКС сообща противодействуют острым вызовам, заявил Путин

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран БРИКС в расширенном составе заявил, что страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности, сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью.

"Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности. Сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком, трансграничной преступностью", — сказал Путин.

Саммит БРИКС проходит в четверг в Йоханнесбурге. Он продлится до 27 июля. По его итогам лидеры стран подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации.

Российская сторона представлена министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, министром энергетики Александром Новаком, главой Минсвязи Константином Носковым, министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Как сообщал ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков, в мероприятиях саммита также участвует большая команда экспертов из МИД и министерства финансов.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.