В Японии в возрасте 117 лет умерла старейшая жительница планеты

ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Старейшая жительница Земли Тиё Мияко скончалась на 118 году жизни в Японии, говорится в обнародованном в четверг сообщении японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Жительница префектуры Канагава родилась 2 мая 1901 года. Она скончалась 22 июля, отмечается в сообщении.

Кому перейдет титул самой пожилой жительницы Земли после смерти Тиё Мияко, пока неизвестно. Самой пожилой жительницей Японии признана 115-летняя Канэ Танака, проживающая в городе Фукуока одноименной префектуры.