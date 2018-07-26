Южнокорейская компания не подтвердила наличие золота на российском крейсере

ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Южнокорейская компания "Синиль", заявившая ранее об обнаружении на дне Японского моря крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году, не смогла представить доказательства наличия драгоценностей на борту судна.Korea Herald слова представителя компании "Синиль".
Отвечая на вопрос журналистов, почему компания использовала в своих заявлениях непроверенные данные о количестве золота, якобы находящегося на борту затонувшего крейсера, представитель подчеркнул, что "знаменитое выражение о сокровищах на крейсере "Донской" на сумму около 150 триллионов южнокорейских вон использовалась еще до того, как компания начала работы по поиску судна".
"Но мы признаем, что использовали непроверенные данные и спекулятивную информацию о том, что на судне находится золото на сумму 150 триллионов южнокорейских вон (более 132 миллиардов долларов). Мы приносим свои извинения за безответственное цитирование этих данных", — заявил он на пресс-конференции.
Представитель компании "Синиль" также отметил, что "существуют слухи о том, что на борту судна находится 200 тонн золота, но его рыночная стоимость составляет около 10 триллионов южнокорейских вон (около 8,9 миллиарда долларов)".
"Я не знаю, каким образом была получена эта цифра в 150 триллионов южнокорейских вон", — признал он.
За день до этого другая южнокорейская компания "Тона Констракшн" заявила свои претензии на частичное обладание золотом, которое может находиться на обнаруженном на дне Японского моря крейсере "Дмитрий Донской", так как утверждает, что именно она первой открыла местонахождение затонувшего судна, и обвинила группу компаний "Синиль" во введении мировую общественность в заблуждение.