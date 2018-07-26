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Южнокорейская компания не подтвердила наличие золота на российском крейсере

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© Кадр из видео Shinil GroupОбломки российского крейсера Дмитрий Донской. Архивное фотоОбломки российского крейсера Дмитрий Донской. Архивное фото
© Кадр из видео Shinil Group

ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Южнокорейская компания "Синиль", заявившая ранее об обнаружении на дне Японского моря крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году, не смогла представить доказательства наличия драгоценностей на борту судна.

Обломки российского крейсера Дмитрий Донской, найденного в Японском море у берегов Южной Кореи
© Кадр из видео Shinil Group
Эксперт сомневается, что на борту "Дмитрия Донского" есть сокровища
"В настоящее время мы не можем подтвердить наличие или количество золотых монет или слитков. Но на основании отчетов водолазов о том, что они нашли несколько связанных ящиков, а также с учетом того, что многие компании долгие годы вкладывали деньги в поиски этого судна, мы уверены, что на корабле есть нечто, представляющее огромную финансовую ценность", — цитирует газета Korea Herald слова представителя компании "Синиль".

Отвечая на вопрос журналистов, почему компания использовала в своих заявлениях непроверенные данные о количестве золота, якобы находящегося на борту затонувшего крейсера, представитель подчеркнул, что "знаменитое выражение о сокровищах на крейсере "Донской" на сумму около 150 триллионов южнокорейских вон использовалась еще до того, как компания начала работы по поиску судна".

"Но мы признаем, что использовали непроверенные данные и спекулятивную информацию о том, что на судне находится золото на сумму 150 триллионов южнокорейских вон (более 132 миллиардов долларов). Мы приносим свои извинения за безответственное цитирование этих данных", — заявил он на пресс-конференции.

Представитель компании "Синиль" также отметил, что "существуют слухи о том, что на борту судна находится 200 тонн золота, но его рыночная стоимость составляет около 10 триллионов южнокорейских вон (около 8,9 миллиарда долларов)".

"Я не знаю, каким образом была получена эта цифра в 150 триллионов южнокорейских вон", — признал он.

Коллекция музея на набережной Бранли в Париже. 15 марта 2018
© AFP 2018 / Ludovic Marin
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Компания "Синиль" (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, 17 июля опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому "Дмитрий Донской" был найден на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием. Компания заявила, что собирается организовать подъем крейсера со дна моря. На прошлой неделе "Синиль" подала документы в правительство Южной Кореи на проведение работ по подъему корабля, но они не были приняты из-за отсутствия многих требуемых документов, в том числе карты расположения судна на дне моря, плана проведения работ, страховки на подъем корабля и некоторых других.

За день до этого другая южнокорейская компания "Тона Констракшн" заявила свои претензии на частичное обладание золотом, которое может находиться на обнаруженном на дне Японского моря крейсере "Дмитрий Донской", так как утверждает, что именно она первой открыла местонахождение затонувшего судна, и обвинила группу компаний "Синиль" во введении мировую общественность в заблуждение.

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