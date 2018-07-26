В Йоханнесбурге лидеры БРИКС проводят встречу в расширенном формате

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Саммит БРИКС в ЮАР продолжился в расширенном формате, к главам государств присоединились члены делегаций.

Российская сторона представлена министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, министром энергетики Александром Новаком, главой Минсвязи Константином Носковым, министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

Как сообщал ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков, в мероприятиях саммита также участвует большая команда экспертов из МИД и министерства финансов.

Приглашения также получили представители бизнеса и губернатор Челябинской области.