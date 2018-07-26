В Йоханнесбурге лидеры БРИКС проводят встречу в расширенном формате

ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Саммит БРИКС в ЮАР продолжился в расширенном формате, к главам государств присоединились члены делегаций.
Российская сторона представлена министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, министром энергетики Александром Новаком, главой Минсвязи Константином Носковым, министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
Как сообщал ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков, в мероприятиях саммита также участвует большая команда экспертов из МИД и министерства финансов.
Приглашения также получили представители бизнеса и губернатор Челябинской области.