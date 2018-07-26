Эксперт рассказал, что может значить поцелуй Трампа и Юнкера

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поцелуй президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера мог быть вызван желанием Трампа показать разницу в его отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и с Европой, заявила РИА Новости специалист по деловому этикету, лауреат премии "За вклад в развитие делового этикета в России" 2011 года Элеонора Басманова.

Поцелуи более свойственны дипломатическим отношениям восточных стран, но все меняется pic.twitter.com/GoMmaLHSD2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июля 2018 г.

В ходе встречи в Вашингтоне Юнкер и Трамп договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами, говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией. Политики также обменялись крепкими объятиями и поцелуем, фото которого Трамп разместил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

"Я могу только предположить, что, возможно, на контрасте с тем негативом, который источает и сенат американский, и пресса, касающимся встречи Путина и Трампа, которая, по их мнению, очень влиятельная со стороны Путина, он (Трамп) хотел продемонстрировать разницу, как они встречались с Путиным и даже не обменялись сначала рукопожатием, и как тепло они обнимались с Юнкером", — сказала Басманова.

Она уточнила, что поцелуй на межгосударственных встречах протокольного характера противоречит деловому этикету. Поцелуи более свойственны дипломатическим отношениям восточных стран, а также Испании, добавила эксперт. Тем не менее, многие политические лидеры считают себя вправе нарушать общепринятые каноны, к тому же поцелуй в данном смысле не является грубым нарушением, пояснила Басманова.

Она особо подчеркнула, что действия Трампа очень сложно толковать с точки зрения скрытых смыслов, так как политик знаменит своим импульсивным поведением и может совершать такие поступки неосознанно, без каких-либо подтекстов.

Похожего мнения придерживается политолог, ведущий эксперт Фонда исторической перспективы Павел Святенков. Он считает, что подобным поведением Трамп пытался продемонстрировать налаживающиеся отношения США с европейскими странами.

"Я думаю, что Трамп просто пытается продемонстрировать, что у него хорошие отношения с европейцами… В данном случае это хорошая картинка для прессы, демонстрирующая, что отношения Европы и США налаживаются", — полагает Святенков.

Эксперт объяснил, что отношения Трампа с главными европейскими лидерами — премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном — "испорчены". С одной стороны, они пытались критиковать Трампа и влиять на него, что не привело ни к каким результатам. С другой стороны, Трамп характеризовал Европейский союз как противников торговли, рассказал политолог. Поэтому на переговоры с Трампом, по его словам, был отправлен "самый влиятельный европейский бюрократ". Общение двух политиков было плодотворным, и им удалось договориться, в том числе, по торговым вопросам, заключил эксперт.