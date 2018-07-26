Тегеран готов противостоять Вашингтону, заявили в КСИР

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Иран готов к противостоянию США, заявил глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

"Вы начнете войну, мы же покончим с ней. Идите спросите у своих предшественников. Не надо угрожать нам. Мы готовы противостоять тебе", — приводит агентство Tasnim слова генерала, обращавшегося к Трампу.

Это заявление прозвучало после обмена угрозами между Тегераном и Вашингтоном. Сначала иранский президент Хасан Роухани призвал США "не играть с огнем" (букв. "не играть с хвостом льва"), предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом. В ответ Трамп написал в Twitter, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. На это представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Иран примет ответные меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны.