Киев утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Правительство Украины на заседании в четверг утвердило стратегию информационной реинтеграции территорий Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву.

В разработанной министерством информационной политики стратегии говорится о том, что полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Поэтому в условиях ограниченного вещания и доступа к другим украинских СМИ, особое внимание будет, в частности, уделяться расширению зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, подконтрольных Киеву.

По словам первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, стратегия направлена на то, чтобы сформировать у жителей Донбасса "понимание и поддержку их принадлежности к экономическому, политическому и культурному пространству Украины". Предполагается, что финансирование реализации стратегии будет осуществляться из госбюджета, местных бюджетов и международной технической помощи.

В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.