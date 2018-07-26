Киев утвердил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Правительство Украины на заседании в четверг утвердило стратегию информационной реинтеграции территорий Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву.
По словам первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, стратегия направлена на то, чтобы сформировать у жителей Донбасса "понимание и поддержку их принадлежности к экономическому, политическому и культурному пространству Украины". Предполагается, что финансирование реализации стратегии будет осуществляться из госбюджета, местных бюджетов и международной технической помощи.
В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.