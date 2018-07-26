Москальковой не нравится тон заявлений Киева по посещению заключенных

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой не нравится тон, в котором Киев делает заявления относительно взаимного посещения заключенных омбудсменами России и Украины, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Москальковой.

В среду представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила, что Киев на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе предложил провести на следующей неделе встречу омбудсменов Украины и РФ, на которой намерен обсудить вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев. Пресс-секретарь Москальковой ранее заявил РИА Новости, что российский омбудсмен не готова к встрече с украинской коллегой, пока та не выполнит взятые на себя обязательства и российского консула не допустят в СИЗО к Максиму Одинцову.

"Уполномоченного продолжает удивлять тот тон, в котором делаются заявления украинской стороной, будь это госпожа Геращенко или госпожа Денисова. Татьяна Николаевна (Москалькова) считает подобный тон недопустимым в межгосударственном общении", — сказал пресс-секретарь омбудсмена.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. В июле Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить заключенного Одинцова, но ее не допустили к нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Ранее в июле Москалькова сообщала, что они с украинской коллегой Людмилой Денисовой обмениваются обращениями, диалог идет посредством переписки. Российский омбудсмен заявляла, что постоянно получает письма от Денисовой.