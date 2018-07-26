Пилоты иракской авиакомпании подрались во время полета

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Два пилота иракской авиакомпании Iraqi Airways отстранены от работы за драку в кабине во время полета, инцидент расследует министерство транспорта страны, сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление авиакомпании.

По данным канала, инцидент произошел несколько дней назад во время полета на высоте более 11 километров, на борту самолета находились 150 пассажиров. Разнимать авиаторов пришлось службе безопасности, в ходе драки кабина была "частично повреждена". Причина конфликта пилотов не сообщается.

"Министерство транспорта открыло расследование по делу пилотов, устроивших драку в воздухе, и уже распорядилось предварительно отстранить их от полетов", — сообщила компания.

В Iraqi Airways отметили, что по результатам расследования к пилотам будут применены жесткие санкции вплоть до пожизненного отстранения от работы. Итоги расследования будут обнародованы.