В Британии умерла последняя женщина-пилот, участвовавшая во Второй мировой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Последняя из британских женщин-пилотов, участвовавших во Второй мировой войне, скончалась в возрасте 101 года, сообщает издание International Business Times.

Как пишут СМИ, Мэри Эллис скончалась во вторник у себя дома на острове Уайт.

Мэри Эллис вступила в ряды гражданской организации Авиатранспортная вспомогательная, занимавшейся переправкой новых, отремонтированных и поврежденных самолетов, в 1939 году после призыва по радио. За годы войны она летала на 76 типах самолетов, в том числе на истребителях Supermarine Spitfire. Британка переправила более одной тысячи самолетов.

Впервые она совершила полет на самолете в 1925 году с отцом. До начала войны, будучи подростком, Мэри Эллис брала уроки пилотирования.