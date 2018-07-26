В Киеве призвали к альянсам с другими странами для "ослабления" России

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко считает, что Украине необходимо создавать альянсы с другими странами, чтобы "ослаблять" Россию, они были бы "на руку" Киеву.

"Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за "Северный поток — 2". Нам это на руку, вот вам альянс Украина-США", — заявила Луценко в интервью газете "Сегодня", опубликованному в четверг на сайте издания.

По ее словам, Украина стала "не объектом, а субъектом геополитики". "Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле", — добавила она.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отметил Песков, "Северный поток — 2" — это крупный международный проект, который в том числе направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.