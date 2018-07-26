Выигравший в лотерею израильтянин устроил необычную благотворительную акцию

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл – РИА Новости. Разбогатевший после выигрыша в лотерею израильтянин устроил небывалый ажиотаж среди посетителей Пещеры Патриархов. Он спрятал в хранящихся там томах молитвенников 40 тысяч шекелей (около $11 тысяч). О необычном способе благотворительности сообщил в Facebook работник Пещеры Элимелех Карзан.

Склеп Патриархов находится в древней части Хеврона. Там, согласно Библии, похоронены Авраам, Исаак и Иаков, а также их жены Сарра, Ребекка и Лия. По одной из версий, здесь покоятся также Адам и Ева.

Желая оказать анонимную помощь посетителям святыни, неизвестный израильтянин спрятал в молитвенниках десятки 200-шекелевых купюр. Первыми столкнулись с "чудом" в усыпальнице несколько молодых людей, пришедших на религиозное мероприятие. О "магическом" книгохранилище в склепе Патриархов мгновенно узнали во всем Хевроне.

В поисках купюр туда устремились десятки людей, включая туристов и паломников. Шекели искали с таким усердием, что повредили немало священных книг. К счастью, обошлось без пострадавших, отмечает Карзан.

По его словам, выяснилось, что благодетелем был не "дух праотца нашего Авраама", а некто, выигравший в лотерею несколько миллионов шекелей. Счастливчик захотел поделиться свалившимся на него богатством с посетителями древней хевронской синагоги и вместе с другом рассовал по книгам 40 тысяч шекелей — по 200 шекелей в каждый молитвенник.

"У нас не бывает скандалов и фестивалей, но иногда события превосходят самую странную фантазию", — написал Карзан.