В мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли "жучок"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Владимир Ардаев. Футбольный мяч с символикой чемпионата мира — 2018, подаренный президентом России Владимиром Путиным главе Белого дома Дональду Трампу, вероятно, оснащен специальным чипом с коммуникационной функцией.

Подарок, врученный на пресс-конференции в Хельсинки, вызвал в Вашингтоне неоднозначную реакцию. Сенатор-республиканец Линдси Грэхэм заявил в твиттере: "Я бы проверил этот футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и никогда бы не разрешал вносить его в Белый дом". Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что конгрессмен, возможно, был отчасти прав: на поверхности мяча они разглядели специальный логотип, предупреждающий, что он оборудован устройством связи.

Компания Adidas официально разъясняет, что все мячи для ЧМ-2018 изготовлены с использованием технологии NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы крошечные чипы. Специальное приложение, установленное на смартфон, считывает код и открывает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту. Сам чип пассивен, никакой информации он не передает, и у него крайне малый радиус действия — чтобы воспользоваться программой, надо поднести гаджет почти вплотную к мячу. Это можно сделать, например, в магазине, где продается продукция Adidas, или приобретя сам мяч — то есть чип-имплант выполняет чисто рекламную функцию.

Внешне чип напоминает тот, что устанавливается на банковских картах для бесконтактных платежей. Adidas поясняет, что изменить его, удалить, либо переписать вложенную в него информацию невозможно.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Мяч чемпионата мира — 2018 по футболу © AP Photo / Alexander Zemlianichenko Мяч чемпионата мира — 2018 по футболу

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что врученный Трампу Путиным мяч прошел стандартную проверку безопасности, обязательную для всех подарков президенту. Уточнять детали этой процедуры она отказалась.

Во время совместной пресс-конференции после саммита в Хельсинки, отвечая на вопрос журналистов, за кем сейчас инициатива по Сирии, Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018, сказав, что "мяч теперь на его стороне". Трамп передал подарок своей супруге Меланье и пообещал, что он достанется их младшему сыну Бэррону.