Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве у здания дипмисси

Сотрудник службы безопасности собирает предметы с места происшествия возле посольства США в Пекине, Китай. 26 июля 2018

Сотрудник службы безопасности собирает предметы с места происшествия возле посольства США в Пекине, Китай. 26 июля 2018

ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Посольство США в Пекине подтвердило, что у здания дипмиссии в четверг сработало взрывное устройство, пострадал лишь злоумышленник, приведший его в действие, говорится в заявлении американского посольства.

"Взрыв произошёл сегодня около 13.00 на улице снаружи территории посольства. По данным сотрудника региональной безопасности посольства, взрывное устройство привёл в действие один человек", — говорится в документе.

Отмечается, "что помимо самого злоумышленника, приведшего в действие взрывное устройство, никто не пострадал, собственности посольства также не было нанесено ущерба".

В посольстве пояснили, что местная полиция уже отреагировала на данный инцидент.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине. Как написала газета South China Morning Post со ссылкой на представителя посольства, никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве не пострадал.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что взрыв возле посольства является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, а полиция "уже своевременно провела разбирательство случившегося".