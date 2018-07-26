Армения не будет стремиться в НАТО, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не будет стремиться в НАТО.

"Нет, конечно. Нет", — заявил Пашинян в интервью главному редактору "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

"Потому что мы сейчас являемся членами организации ОДКБ, и мы сейчас говорим, что наша цель — чтобы членство Армении в этой организации стало более и более эффективным. И у нас есть кое-какие вопросы к нашим партнерам в ОДКБ, и сейчас наша цель — сделать эту организацию более эффективной…" — добавил премьер, отвечая на уточняющий вопрос.

Говоря о своей поездке на мероприятие в рамках НАТО, Пашинян заявил, что Армения участвует в этой программе уже долго. "Я участвовал в собрании, в саммите… Не в саммите НАТО, а в саммите стран, которые участвуют в миротворческой миссии в Афганистане в рамках НАТО", — уточнил премьер. По его словам, в рамках НАТО у Армении есть кое-какие программы, республика участвует еще в миротворческой миссии в Косово, и у нее есть общие программы.

Пашинян 12 июля в Брюсселе участвовал во встрече руководителей государств и правительств стран-не членов НАТО, вовлеченных в операцию "Решительное содействие" в Афганистане.

"Мы сотрудничаем с НАТО не первый год, это длится довольно-таки долго, очень долго. И это будет продолжаться. И это сотрудничество никак не сотрудничество против кого-либо. Это сотрудничество является таким методом и регионального сотрудничества — мы в этих рамках сотрудничаем еще с Грузией, потому что, к сожалению, мы и Грузия в этом смысле имеем разные внешние политики, и нам нужно как-то эту ситуацию сбалансировать. И для нас в рамках НАТО еще очень важны наши отношения с Грузией", — сказал Пашинян.

Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. С февраля 2010 года в Афганистане находились 40 военнослужащих Армении. В июне 2011 года 81 армянский военнослужащий приступил к несению службы на военной базе в Мазари-Шарифе на севере страны. Армянский контингент обеспечивал безопасность аэропорта Мазари-Шарифа, нес патрульную службу и контролировал пропускные пункты.

В августе 2012 года миссия армянского контингента в Мазари-Шарифе закончилась. В том же месяце новый контингент войск Армении в составе 131 человека отправился в Афганистан для несения службы на военной базе Майк-Cпэнн. Армянские миротворцы обороняют контрольно-пропускной пункт военной базы и прилегающую территорию. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.