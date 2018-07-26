В МИД Китая назвали взрыв у посольства США в Пекине одиночным инцидентом

ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что взрыв возле посольства США в Пекине является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, полиция уже должным образом провела разбирательство.
"Полиция Пекина уже в сообщении в интернете разъяснила нынешнюю ситуацию, произошедшее на пересечении улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу является одиночным инцидентом, связанным с нарушением общественного порядка, полиция КНР уже своевременно провела разбирательство случившегося", — сказал Гэн Шуан на брифинге.
Ранее полиция Пекина сообщила, что в районе Чаоян, где расположено посольство США, задержала мужчину, у которого в руках, предположительно, взорвался фейерверк. У задержанного была травмирована рука, он был доставлен в больницу. Ему 26 лет, он житель Внутренней Монголии. Кроме него, в результате инцидента никто не пострадал.South China Morning Post со ссылкой на представителя посольства, никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве у посольства США в Пекине не пострадал.
В свою очередь в посольстве США на просьбу РИА Новости подтвердить факт взрыва у дипмиссии в Пекине сообщили, что "ситуация пока до конца не ясна".
У посольства США в Китае произошел взрыв. Место оперативно зачистили, и теперь об инциденте напоминают только пятна крови на асфальте и осколки стекла. #Beijing #usembassy pic.twitter.com/RCOYakooNB
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.
Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, граждане Китая, несмотря на произошедший ранее в четверг взрыв у американского посольства в Пекине, стоят в длинной очереди и не намерены уходить из-за произошедшего. Девушка, вышедшая из здания американского посольства, сообщила РИА Новости, что внутри в момент инцидента был слышен слабый хлопок, но она не видела пострадавших или паники. Об инциденте узнала лишь на улице.
Несмотря на инцидент возле посольства США в Пекине, у дипмиссии стоит очередь за визами. pic.twitter.com/S6mb1O7NBG— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.