В МИД Китая назвали взрыв у посольства США в Пекине одиночным инцидентом

Ситуация у посольства США в Пекине, где произошел взрыв. 26 июля 2018

Ситуация у посольства США в Пекине, где произошел взрыв. 26 июля 2018

ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что взрыв возле посольства США в Пекине является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, полиция уже должным образом провела разбирательство.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине.

"Полиция Пекина уже в сообщении в интернете разъяснила нынешнюю ситуацию, произошедшее на пересечении улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу является одиночным инцидентом, связанным с нарушением общественного порядка, полиция КНР уже своевременно провела разбирательство случившегося", — сказал Гэн Шуан на брифинге.

Ранее полиция Пекина сообщила, что в районе Чаоян, где расположено посольство США, задержала мужчину, у которого в руках, предположительно, взорвался фейерверк. У задержанного была травмирована рука, он был доставлен в больницу. Ему 26 лет, он житель Внутренней Монголии. Кроме него, в результате инцидента никто не пострадал.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Кадры с места взрыва у посольства США в Пекине

Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на представителя посольства, никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве у посольства США в Пекине не пострадал.

В свою очередь в посольстве США на просьбу РИА Новости подтвердить факт взрыва у дипмиссии в Пекине сообщили, что "ситуация пока до конца не ясна".