У посольства США в Пекине женщина попыталась покончить с собой

Ситуация у посольства США в Пекине, где произошел взрыв. 26 июля 2018

Ситуация у посольства США в Пекине, где произошел взрыв. 26 июля 2018

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полиция задержала недалеко от посольства США в Пекине, женщину, пытавшуюся покончить с собой, сообщает Global Times со ссылкой на очевидцев.

У посольства США в Китае произошел взрыв. Место оперативно зачистили, и теперь об инциденте напоминают только пятна крови на асфальте и осколки стекла. #Beijing #usembassy pic.twitter.com/RCOYakooNB — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.

Ранее возле здания дипмиссии прогремел взрыв. О том, связаны ли действия женщины с инцидентом, не ясно.

В настоящий момент также задержан возможный виновник взрыва. По сообщению полиции, это мужчина, у которого, вероятно, в руках взорвался фейерверк.