В Пекине задержали возможного виновника взрыва у посольства США

Офицер полиции Китая среди толпы людей собравшихся возеле посольства США в Пекине, где произошел взрыв. 26 июля 2018

Офицер полиции Китая среди толпы людей собравшихся возеле посольства США в Пекине, где произошел взрыв. 26 июля 2018

ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. В Пекине рядом с посольством США задержали мужчину, в руках у которого, предположительно, взорвался фейерверк, говорится в заявлении полиции в социальной сети Weibo.

"Мужчина <…> зажег, предположительно, фейерверк, произошел взрыв, он получил ранение руки, угрозы жизни нет", — уточняется в сообщении.

Задержанного госпитализировали. Кроме него, в результате инцидента никто не пострадал. По данным полиции, ему 26 лет, он житель Внутренней Монголии.

В ведомстве подчеркнули, что взрыв был "одиночным инцидентом".

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Что произошло

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрыве у посольства США в китайской столице. Также рядом с местом происшествия расположена дипмиссия Индии. ЧП произошло в районе Чаоян на перекрестке улиц Тяньцзэ и Аньцзялу.

Как написала газета South China Morning Post со ссылкой на представителя посольства, никто из сотрудников американского ведомства не пострадал.

Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что, несмотря на взрыв, люди остаются в очереди за визами в посольство США в Пекине.

Несмотря на инцидент возле посольства США в Пекине, у дипмисии стоит очередь за визами. pic.twitter.com/S6mb1O7NBG — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.

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