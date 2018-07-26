Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине, на место прибыла полиция.

Video shows moments after the explosion occured outside the US embassy in China located in eatsern Beijing. #USEmbassy #Explosion #Beijing pic.twitter.com/2XvlsVMVsJ — Henry Yin (@HenryYinCNA) 26 июля 2018 г.

На фотографиях и видео видны большие клубы дыма.

Полицейские машины окружают район в северо-восточной части Пекина.

Global Times со ссылкой на очевидцев сообщает, что недалеко от места происшествия полиция задержала женщину, попытавшуюся покончить с собой. Пока не ясно, связано ли это со взрывом у посольства.

​​Никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве не пострадал, передают СМИ.

Недалеко от места ЧП расположено также посольство Индии. По предварительным данным, там тоже никто не пострадал.

У посольства США в Китае произошел взрыв. Место оперативно зачистили, и теперь об инциденте напоминают только пятна крови на асфальте и осколки стекла. #Beijing #usembassy pic.twitter.com/RCOYakooNB — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.

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