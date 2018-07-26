В Парагвае пропал самолет с министром сельского хозяйства на борту

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самолет, на борту которого находился министр сельского хозяйства и животноводства Парагвая Луис Гнейтинг и его заместитель Висенте Рамирес, перестал выходить на связь, сообщает местная газета Nacion со ссылкой на администратора международного аэропорта, расположенного в городе Луке, Рубена Агилара.

Сообщается, что легкий двухмоторный самолет Baron BE58 вылетел из города Айолас в среду в 18.20 по местному времени (1.20 мск четверга) и должен был приземлиться примерно черед час и 15 минут в аэропорту столицы Парагвая городе Асунсьон, однако воздушное судно так и не прибыло в пункт назначения.

Всего, по данным издания, на борту самолета находились два пассажира и два пилота. В настоящее время проводится операция по поиску пропавшего воздушного судна.

"Команда спасателей работает на национальном уровне, принимая во внимание курс, которым следовал самолет", — заявил Агилар.