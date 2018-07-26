Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о теплых отношениях Соединенных Штатов и Европейского союза.

"Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото (главой Еврокомиссии.- Прим. ред.) Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!" — написал американский лидер.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

​Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп провели в Вашингтоне встречу для запуска новой фазы отношений союза и страны.

"Мы встретились сегодня в Вашингтоне для запуска новой фазы в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом — фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

"Мы договорились запустить тесный диалог по стандартам, чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия, уменьшить расходы",- подчеркивается в документе.

Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться "якорем глобальной стабильности".

По мнению Юнкера, именно "благодаря США в Европе был восстановлен мир, а трансатлантические отношения стали основой глобальной стабильности и процветания. "И это необходимо сегодня, так же, как это было раньше", — отметил он.