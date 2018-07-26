СМИ: лесной пожар в Калифорнии стал причиной эвакуации 12 тысяч жителей

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Природный пожар на юге штата Калифорния распространился на город Айдилуайлд к востоку от Лос-Анджелеса, из-за чего эвакуировались 12 тысяч жителей, сообщает местный телеканал 8 News NOW телекомпании CBS.

Как сообщает телеканал, несколько домов были охвачены пламенем, но сообщений о раненных нет. Полиция Калифорнии задержала одного автомобилиста для допроса после того, как поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве возле отправной точки пожара в округе Риверсайд.

По данным служащих национального заповедника Сан Бернардино, пожар уже охватил более 12 квадратных километров. На странице национального парка в Twitter объявлено о "немедленной эвакуации" для жителей районов Айдилуайлда.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушует более 60 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на западе страны и в штате Аляска. В штатах Калифорния, Колорадо и Юта эвакуированы сотни жителей. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 11,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 30 тысяч. Губернатор штата Калифорния 6 июля объявил режим ЧС в округе Сан-Диего в связи с лесными пожарами.