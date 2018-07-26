ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Министр юстиции Японии Ёко Камикава подтвердила в ходе пресс-конференции в четверг казнь шестерых оставшихся приговоренных к смерти бывших руководителей запрещенной в России секты "Аум Синрикё"*.
"Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек", — подчеркнула она, говоря о казни Сатору Хасимото, Тору Тоёда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Ёкояма и Кадзуаки Окадзаки, которые были признаны виновными в одном или более преступлениях.
"Многие жизни были прерваны, многие люди получили инвалидность. Страх, страдания и боль пострадавших и родных погибших невообразимы. Мы отдали приказ о приведении в исполнении смертного приговора после тщательного рассмотрения обстоятельств", — добавила Камикава.
О казне первых семерых из 13 бывших руководителей "Аум Синрикё"*, в числе которых был и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара, было объявлено министром юстиции Японии 6 июля.
Все казненные в пятницу люди имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "Аум Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.
Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.