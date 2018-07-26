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Японский министр подтвердила казнь шести экс-руководителей "Аум Синрике"*

(обновлено: 06:54 26.07.2018)
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© Фото : Chris 73Япония. Архивное фотоЯпония. Архивное фото
© Фото : Chris 73

ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Министр юстиции Японии Ёко Камикава подтвердила в ходе пресс-конференции в четверг казнь шестерых оставшихся приговоренных к смерти бывших руководителей запрещенной в России секты "Аум Синрикё"*.

Секо Асахара. Архивное фото
© AFP 2018 / Jiji
Amnesty International возмутила казнь членов "Аум Синрике"* в Японии

"Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек", — подчеркнула она, говоря о казни Сатору Хасимото, Тору Тоёда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Ёкояма и Кадзуаки Окадзаки, которые были признаны виновными в одном или более преступлениях.

"Многие жизни были прерваны, многие люди получили инвалидность. Страх, страдания и боль пострадавших и родных погибших невообразимы. Мы отдали приказ о приведении в исполнении смертного приговора после тщательного рассмотрения обстоятельств", — добавила Камикава.

О казне первых семерых из 13 бывших руководителей "Аум Синрикё"*, в числе которых был и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара, было объявлено министром юстиции Японии 6 июля.

Все казненные в пятницу люди имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "Аум Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

Лидер секты Аум Сенрикё Секо Асахара с членом секты
© РИА Новости
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Жизнь Секо Асахары. Как боевики из России "спасали" лидера "Аум Синрике"*
Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум") была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.

* Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года — на полгода раньше, чем это было сделано в Японии
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