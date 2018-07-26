СМИ: в Японии казнили шесть оставшихся членов секты "Аум Синрике"*

ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Шестеро оставшихся бывших руководителей запрещенной в России секты "Аум Синрикё"* были казнены в среду в Японии, сообщили японские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах.
Все казненные – Сатору Хасимото, Тору Тоёда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Ёкояма и Кадзуаки Окадзаки – были признаны виновными в одном или более преступлениях.
О казне первых семерых из 13 приговоренных к смерти бывших руководителей "Аум Синрикё"*, в числе которых был и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара, было объявлено 6 июля министром юстиции Японии Ёко Камикава.
Все казненные в пятницу люди имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "Аум Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.
Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.