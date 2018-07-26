Акции Facebook потеряли более 20% после публикации квартального отчета

МЕХИКО, 26 июл – РИА Новости. Акции социальной сети Facebook в среду потеряли 20% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося хуже прогнозов экспертов, следует из данных торгов.

В ходе торгов акции теряли до 24%.

После закрытия основных бирж США Facebook сообщил о росте квартальной чистой прибыли до 5,12 миллиарда долларов (1,74 доллара на акцию) по сравнению с 3,89 миллиарда долларов (1,32 доллара на акцию) годом ранее.

Между тем, выручка достигла 13,23 миллиарда долларов, тогда как эксперты ожидали показателя в 13,34 миллиарда. Разочаровал участников рынка и прогноз компании по росту выручки – по мнению топ-менеджеров компании, высказанному в ходе телефонной конференции с инвесторами, в следующих кварталах года она будет увеличиваться примерно на 30%. Кроме того, компания ожидает рост затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.

В марте 2018 года вокруг Facebook разгорелся скандал: стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), а также что на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.