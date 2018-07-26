Белый дом не пустил журналистку CNN на пресс-конференцию

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Администрация Белого дома в среду отказала сотруднице телеканала CNN в посещении пресс-конференции за "неуважительное отношение" к президенту и его гостям.

Инцидент произошел во время протокольной части встречи президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Овальном кабинете Белого дома. По данным пресс-службы Белого дома, речь идет о журналистке Кэйтлэн Коллинз.

"По завершении пресс-мероприятия в Овальном кабинете корреспондент выкрикивала вопросы и отказывалась уходить, несмотря на неоднократные просьбы. Впоследствии наши сотрудники сообщили ей, что она не может принять участие в следующем мероприятии, но дали понять, что любой другой журналист из ее компании может принять участие. Она сказала, что это не важно для нее, потому что она не планировала быть там в любом случае", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Ясно хотим сказать, что мы поддерживаем свободу прессы и просим всех уважать (институт) президентства и гостей в Белом доме", — подчеркивается в заявлении.

В свою очередь телеканал CNN также выпустил заявление по ситуации, в котором сообщил, что Сандерс и ее коллега из Белого дома Билл Шайн назвали вопросы журналистки "неподобающими". Телеканал утверждает, что это не так, и приводит список вопросов, большая часть из которых связана с бывшим адвокатом Трампа Майклом Коэном. Один из вопросов звучал как: "Почему (президент РФ) Владимир Путин не принимает ваше приглашение (посетить США)?"

В CNN считают действия сотрудников Белого дома "ответом на неудобные вопросы" и полагают, что это не является проявлением открытой и свободной прессы.

Отношения CNN и Трампа не заладились еще со времен предвыборной кампании: телеканал ежедневно критикует президента, а тот в ответ называет его "фейковыми новостями" и отказывается давать интервью.