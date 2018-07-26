Емельяненко заявил, что ФБР не допрашивало его, а предлагало помощь

НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости, Ирина Андреева. ФБР не имело к российскому борцу Федору Емельяненко никаких вопросов и претензий, наоборот, предлагало свою помощь в случае возникновения проблем, сообщил в интервью РИА Новости сам спортсмен, который приехал в Нью-Йорк в рамках рекламной кампании своего будущего боя с американцем Чейлом Сонненом в октябре.

В конце апреля этого года российский боец смешанных единоборств приехал в американский город Чикаго для участия в бою с Френком Миром. Незадолго до самого боя, по сообщению британской Telegraph, с ним в гостинице "провели беседу агенты ФБР". Никаких других подробностей не приводилось. При этом издание отмечало, что ранее компания нынешнего президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Операционным директором промоушена был Майкл Коэн, адвокат Трампа, в отношении которого в США ведется расследование.

"Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему", — рассказал Емельяненко.

"С чем это было связано, не знаю, с ним остались вести переговоры представители Bellator (американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам — ред.)", — добавил боец.