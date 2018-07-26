Минобороны сообщило об обстреле территории Израиля боевиками ИГ*

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обстрел территории Израиля в минувшую среду велся с позиций боевиков "Исламского государства"* (запрещенная в России террористическая организация), ответным ударом террористы и ракетные установки были уничтожены, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 25 июля около 21.30 боевики ИГ*, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.

"Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ* и ракетные установки были оперативно уничтожены", — говорится в сообщении.

"Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов", — говорится в сообщении.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.

Сирены тревоги

Сирены тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали из-за ракеты, выпущенной на территории Сирии, заявляют израильские военные.

Они предполагают, что пуск был произведен в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и оппозицией.

"Был зафиксирован запуск из Сирии в направлении территории Израиля", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Авиационный и артиллерийский удар

Израильская авиация атаковали в Сирии установку, выпустившую ранее в среду через границу два реактивных снаряда, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Окружающий участок местности был обстрелян артиллерией", — говорится в пресс-релизе.

Перелетев через границу, обе ракеты, предположительно, упали в озеро Кинерет — крупнейший пресноводный водоем страны и популярное место отдыха.

Сирийский самолет

В минувший вторник стало известно, что ПВО Израиля сбили сирийский самолет. Как утверждают израильские военные, сирийский истребитель на два километра зашел в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Дамаск грубо нарушил соглашения о разъединении между Сирией и Израилем от 1974 года.

"Мы не потерпим никаких таких нарушений, равно как и "переливов " на нашу сторону боевых действий на земле или в воздухе", — подчеркнул политик.

Сирийские военные, в свою очередь, утверждают, что самолет выполнял боевую задачу против террористов и границу не пересекал.

*Террористическая организация, запрещенная в России