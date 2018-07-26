Минобороны сообщило об обстреле территории Израиля боевиками ИГ*

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обстрел территории Израиля в минувшую среду велся с позиций боевиков "Исламского государства"* (запрещенная в России террористическая организация), ответным ударом террористы и ракетные установки были уничтожены, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, 25 июля около 21.30 боевики ИГ*, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.
"Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ* и ракетные установки были оперативно уничтожены", — говорится в сообщении.
"Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов", — говорится в сообщении.
Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.
Сирены тревоги
Они предполагают, что пуск был произведен в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и оппозицией.
"Был зафиксирован запуск из Сирии в направлении территории Израиля", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Авиационный и артиллерийский удар
"В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Окружающий участок местности был обстрелян артиллерией", — говорится в пресс-релизе.
Перелетев через границу, обе ракеты, предположительно, упали в озеро Кинерет — крупнейший пресноводный водоем страны и популярное место отдыха.
Сирийский самолет
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Дамаск грубо нарушил соглашения о разъединении между Сирией и Израилем от 1974 года.
"Мы не потерпим никаких таких нарушений, равно как и "переливов " на нашу сторону боевых действий на земле или в воздухе", — подчеркнул политик.
Сирийские военные, в свою очередь, утверждают, что самолет выполнял боевую задачу против террористов и границу не пересекал.
*Террористическая организация, запрещенная в России