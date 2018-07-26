Глава МИД Испании: Европа должна усовершенствовать систему ордера на арест

МАДРИД, 26 июл – РИА Новости. Европа должна усовершенствовать систему европейских ордеров на арест, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Высший суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн 12 июля постановил, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию на основании обвинения в растрате государственных средств, признав экстрадицию на основании главного обвинения в Испании — в организации восстания — недопустимой. Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 19 июля не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств. Судья также аннулировал европейские и международные ордера на арест Пучдемона и других политиков, находящихся за пределами Испании, однако национальные ордера на их арест остаются в силе, и если обвиняемые окажутся на территории Испании, то будут задержаны.

"Для этого мы и изобрели евроордер, чтобы судьи искали соответствия (в законодательствах различных стран ЕС – ред.). Надо, конечно, улучшать евроордер. Мы строим общую судебную систему, это не делается за один день", — сказал Боррель на пресс-конференции в Мадриде.

По его мнению, вопрос в том, что "различные политические культуры рассматривают" преступления по-разному. "Немцы всегда боролись с внешними врагами, возможно, поэтому для них более приемлем термин "предательство". Мы всегда боролись с государственными переворотами, поэтому для нас слово "восстание" более приемлемо. Но я ни философ, ни юрист. Правительствам нечего сказать, это вопрос судей", — добавил глава МИД. При этом он признался, что задается вопросом, если бы аналогичные каталонским события произошли в Германии, "неужели нет ничего в немецком уголовном кодексе", что соответствовало бы подобным обстоятельствам. "Но я не буду судить, как рассматривают преступления в Германии", — сказал Боррель.

При этом министр предупредил, что если нынешние власти Каталонии продолжат систематически нарушать закон, то правительство будет оспаривать эти решения в судах. "Если будет происходить постоянное нарушение закона, то придется обращаться в суды, другого выхода нет, так поступила бы любая стран. Будем надеяться, что этого не произойдет", — заявил министр.

Боррель сообщил, что двусторонняя комиссия между представителями испанских и каталонских властей состоится 1 августа. Эта двусторонняя комиссия не собиралась с 2011 года и о возобновлении ее работы договорились на встрече 9 июля премьер Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра.

Министр также обратил внимание, что глава каталонского правительства упорствует в вопросе независимости, но "возможности самоопределения нет ни в конституции Испании, ни в международном праве". "Я не отказываю господину Торре в желании создать Республику Каталония, но все всегда должно быть в рамках конституции, наших законов", — сказал он.