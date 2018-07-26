Юнкер и Трамп хотят запустить новую фазу отношений ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне для запуска новой фазы отношений страны и союза, говорится в совместном заявлении ЕС и США после этой встречи.

"Мы встретились сегодня в Вашингтоне для запуска новой фазы в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским союзом – фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений, выигрышных для обеих сторон, лучшей совместной работы для глобальной безопасности и процветания, и совместной борьбы с терроризмом", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

ЕС и США хотят усилить двусторонние торговые отношения, отмечается в документе.