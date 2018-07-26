Обстрел территории Израиля велся с позиций ИГ*, заявили в Минобороны России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обстрел территории Израиля в среду велся с позиций боевиков "Исламского государства"*, ответным ударом террористы и ракетные установки были уничтожены, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 25 июля около 21.30 боевики ИГ*, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.

"Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ* и ракетные установки были оперативно уничтожены", — говорится в сообщении.

"Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.