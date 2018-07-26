ЕС и США будут работать с партнерами-единомышленниками для реформы ВТО

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Евросоюз и США будут тесно работать с партнерами-единомышленниками для реформы Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в совместном заявлении ЕС и США после встречи главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.

"Мы договорились сегодня объединить усилия для улучшения защиты американских и европейских компаний от несправедливых практик в глобальной торговле. Поэтому мы будем тесно работать вместе с партнерами-единомышленниками для реформирования ВТО, а также для работы с несправедливыми торговыми практиками, включая хищение интеллектуальной собственности, принудительную передачу технологий, промышленные субсидии, искажения, создаваемые государственными предприятиями и перепроизводство", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.