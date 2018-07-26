ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал "политическим цирком" предположения о наличии у президента Дональда Трампа коммерческих интересов в России.

В ходе слушаний в сенате Помпео задали вопрос, известно ли ему, обсуждали ли президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин во время саммита в Хельсинки "какие-либо инвестиции в недвижимость Трампа и проекты в Москве".

"Сенатор, я стараюсь держаться подальше от политического цирка. Я здесь, чтобы говорить о внешней политике США", — ответил госсекретарь.

При этом он выразил уверенность в том, что Трамп в достаточной степени проинформировал его о содержании переговоров с Путиным.