Китай рвется в Европу через "восточные ворота"

Рабочий на месте реконструкции железной дороги между Будапештом и Белградом

Рабочий на месте реконструкции железной дороги между Будапештом и Белградом

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Дональд Трамп предложил Евросоюзу полностью отказаться от пошлин, субсидий и торговых барьеров. Одна из причин такого великодушия — решительное продвижение Китая на европейский рынок. Пекин приобретает на континенте ключевые объекты инфраструктуры и настолько активно инвестирует в Восточную Европу, что в Брюсселе бьют тревогу.

Методично скупают

Предложение президента США носит явно политический характер и сильно отдает популизмом. ЕС не в состоянии его принять. Тем временем Чехия, Венгрия, Греция и некоторые другие страны с большой надеждой смотрят на Китай.

Один из основных результатов саммита "16+1", состоявшегося в Софии, — соглашение о строительстве железной дороги в Сербии до границы с Венгрией протяженностью 350 километров. В результате время в пути от Белграда до Будапешта сократится до двух часов. Предполагаемые инвестиции — 3,8 миллиарда долларов. Проблема в том, что это часть китайского суперпроекта "Один пояс — один путь", и в Брюсселе не могут скрыть настороженность: Еврокомиссия пока не одобрила венгерский участок дороги.

© AFP 2018 / Nikolay Doychinov Премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на саммите "16+1" в Софии © AFP 2018 / Nikolay Doychinov Премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на саммите "16+1" в Софии

"В политических кругах Германии и других западноевропейских государств растет обеспокоенность тем, что Китай последовательно приобретает все больше стратегических инфраструктурных объектов", — отмечает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Действительно, в последние годы КНР стала собственником или совладельцем целого ряда морских портов в Греции, Испании, Бельгии, Нидерландах, Германии. А также аэропортов, энергосистем, крупных промышленных и агропромышленных предприятий. К примеру, в прошлом году китайская корпорация ChenChina приобрела за 43 миллиарда евро швейцарский агрохолдинг Syngenta. В Берлине понимают, что Пекин таким образом открывает себе доступ к передовым западным технологиям.

© AFP 2018 / Sebastien Bozon Логотип швейцарской компании Syngenta на поле в Геспицене, Франция © AFP 2018 / Sebastien Bozon Логотип швейцарской компании Syngenta на поле в Геспицене, Франция

За шесть лет объем прямых китайских инвестиций в европейскую экономику вырос почти в 22 раза — с 1,6 миллиарда евро до 35 миллиардов. Брюссель в прошлом году ужесточил требования к инвестициям из Китая, и этот показатель снизился на 12 процентов. Но только за счет западных стран: торговый оборот КНР с государствами Центральной и Восточной Европы увеличился за тот же период почти на четверть.

Страх перед китайским драконом

"Завоевание Европы" Китаем вызывает разные эмоции в западной прессе — от панических до восторженных. Одни пугают "экспансией Пекина", другие выражают надежду на развитие экономики и увеличение числа рабочих мест. Истина, как всегда, где-то посередине, утверждает экс-премьер Словакии Ян Чарногурски.

"Чаще всего медийные кампании вокруг китайских инвестиций — следствие каких-нибудь внутренних политических дрязг. Например, мощная атака чешских СМИ на укрепление китайско-чешских отношений на самом деле была направлена исключительно против президента Милоша Земана", — говорит политик.

© AP Photo / Petr David Josek Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Чехии Милош Земан после подписания двустороннего договора о стратегическом партнерстве в Праге © AP Photo / Petr David Josek Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Чехии Милош Земан после подписания двустороннего договора о стратегическом партнерстве в Праге

В последнее время Чехия с Китаем заметно сблизились. Настолько, что на улицах чешских городов можно увидеть плакаты, рекламирующие не только китайскую продукцию, но и валюту — юань.

"Приходя в ту или иную страну, китайский бизнес решает прежде всего собственные задачи. На строительстве инфраструктурных объектов, на предприятиях стремятся задействовать в первую очередь граждан Китая", — утверждает венгерский политолог Габор Штир.

По словам профессора Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексея Маслова, Китай в Европе не столько открывает новые производства, сколько поглощает имеющиеся. Новые рабочие места китайские компании все же создают, хотя и не в тех объемах, на которые порой рассчитывают местные политики. Восточная Европа привлекает китайских инвесторов еще и тем, что там хватает квалифицированной рабочей силы, а зарплаты относительно низкие.

Деньги против принципов

Китай идет с инвестициями на восток Европы, потому что они там востребованы. А Запад с некоторых пор не стремится наращивать вложения в "бедных родственников". Более того, всерьез обсуждается концепция "Европы двух скоростей", отделяющая благополучные страны от менее успешных соседей. Есть и еще один фактор.

"В Восточной Европе самый низкий уровень скриннинга — то есть проверки источников инвестиций. Кое-где его вообще нет. А в западных странах скриннинг весьма тщательный", — поясняет Алексей Маслов.

При этом принципы ведения бизнеса, с которыми Пекин приходит в Европу, существенно отличаются от тех, что приняты в Евросоюзе. Вольное отношение к правам на интеллектуальную собственность, допустимость копирования любых промышленных образцов, закрытость для западных инвестиций самого Китая — лишь некоторые из проблем. Наиболее ревностным хранителем европейских бизнес-ценностей выступает Германия.

"Вопрос лишь в том, что окажется сильнее: принципы или деньги. Похоже, все-таки деньги, поскольку сейчас, когда многие страны отказываются от идей глобализма ради национальных интересов, какие-то общие принципы сами собой отходят на второй план, уступая место прагматизму", — считает Александр Рар.

Чем пахнут юани?

В начале июня Эммануэль Макрон резко выступил против "закона джунглей" в международных экономических отношениях, имея в виду главным образом инвестиционную активность КНР в Европе. Президент Франции предложил ужесточить контроль за крупными иностранными вложениями в страны Евросоюза. Его поддержали в Берлине.

© AP Photo / Pool Photo / Ludovic Marin Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии приветствия в Пекине © AP Photo / Pool Photo / Ludovic Marin Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии приветствия в Пекине

При этом сам Макрон полгода назад заключил с Пекином целый ряд крупных торговых соглашений. В частности, договорился о производстве для Китая 184 аэробусов А320 стоимостью 18 миллиардов евро. Выступая на китайской земле, он призывал КНР и ЕС отказаться от политики протекционизма и шире распахнуть двери для взаимного экономического обмена.

Слова словами, но Китай делает свое дело и настойчиво осваивает европейский рынок. Этому способствует целый ряд обстоятельств, среди которых не на последнем месте торговая война, развязанная США как с КНР, так и с Европой. На руку Пекину и ослабление европейского единства из-за миграционной проблемы, и давние противоречия между бедными и богатыми странами Старого Света.

Сопротивление, которое Запад пытается оказывать натиску бурно растущей китайской экономики, скорее всего, временное: даже если китайские деньги пахнут как-то не так, это все равно деньги. А они нужны богатым не меньше, чем бедным.