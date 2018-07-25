Белый дом считает закрытой тему подаренного Путиным мяча

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Белый дом больше не намерен обсуждать тему проверки на безопасность футбольного мяча, который Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс агентству Bloomberg.

"Процесс проверки на безопасность, которая проводится для всех подарков, был осуществлен и в отношении футбольного мяча. В дальнейшем мы не собираемся комментировать процедуры обеспечения безопасности", — цитирует агентство пресс-секретаря Белого дома.

При этом, как пишет Bloomberg, маркировка на мяче указывает на то, что в нем присутствует рекламный чип Adidas для беспроводной передачи данных.

Согласно фотографиям, мяч оснащен технологией NFC, которая позволяет болельщикам получить доступ к различному футбольному контенту. Данное устройство не является шпионским девайсом и присутствует во всех подобных продуктах Adidas. При этом неизвестно, какая именно модель была подарена Трампу, уточняет Bloomberg.

"Нет никаких указаний на то, что такие мячи или их чипы имеют какие-либо изъяны в системе безопасности", — указывает автор материала.

На сайте компании также говорится, что устройство "невозможно изъять или изменить его закодированные параметры", отмечается в статье.

Ранее Секретная служба США сообщила о том, что футбольный мяч прошел проверку на безопасность. По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, подарок российского президента "был исследован очень внимательно".