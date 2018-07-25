Захарова прокомментировала "Крымскую декларацию" Госдепа

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную Госдепартаментом США "Крымскую декларацию", сравнив ее с соглашением по иранской ядерной программе и Парижским соглашением по климату, из которых США вышли решением президента Дональда Трампа.

Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США. Целью "Крымской декларации" является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично (экс-президент США Барак) Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", — написала Захарова в Facebook.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".