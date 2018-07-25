В Пакистане завершились выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. Работа избирательных участков на общенациональных выборах в нижнюю палату парламента (Национальную Ассамблею) и региональные законодательные органы Пакистана завершилась в соответствии с графиком — в 18:00 (16:00 мск).

Ранее один из фаворитов выборной гонки — партия Пакистанская мусульманская лига-фракция Наваза (ПМЛ-Н) — обратилась к избирательной комиссии с просьбой продлить на один час время работы пунктов голосования на территории страны. Свою просьбу партия мотивировала тем, что процесс регистрации избирателей занял слишком много времени, из-за чего часть граждан попросту не успела проголосовать. Избирком ответил отказом и заявил, что все избирательные пункты будут закрыты строго по расписанию.

За 272 места в Национальной ассамблее борются 3675 человек из четырех провинций: 1696 — из Пенджаба, 872 — из Синда, 760 — из Хайбер-Пахтунхвы и 303 — из Белуджистана. Одновременно с выборами в федеральный парламент в среду прошли выборы в законодательные органы провинций. В общей сложности в этот день в Пакистане были открыты свыше 85 тысяч пунктов голосования.

Как и в 2013 году, тон политической жизни Пакистана задают три ведущие политические партии: правоцентристская "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н), названная в честь своего основателя, трехкратного премьер-министра страны Наваза Шарифа, центристская партия "Техрик-е-инсаф" ("Движение за справедливость", PTI), возглавляемая бывшим капитаном сборной республики по крикету Имраном Ханом, а также левоцентристская Пакистанская народная партия (PPP), во главе которой сейчас находится Билавал Бхутто Зардари.

За порядком в стране следит беспрецедентное число сотрудников служб безопасности и военных, учитывая сохраняющийся высокий уровень террористической угрозы.