Трамп получил уступки от Брюсселя во избежание торговой войны, пишут СМИ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил ряд уступок от Брюсселя, в том числе увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз и снижение промышленных пошлин, во избежание торговой войны, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС.
При этом издание отмечает, что речь идет о понижении промышленных пошлин обеими сторонами переговоров.
Также, по данным источника газеты, делегации США и ЕС все еще работают над совместным заявлением по итогам торговых переговоров. Заявление будет касаться вопроса введения пошлин на автомобили со стороны США, о которых Трамп заявлял ранее.