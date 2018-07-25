Армия Израиля признала ложной тревогой сирены на границе сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (332)

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильские военные признали ложной тревогой сирены, прозвучавшие на границе с сектором Газа.

Система оповещения о возможных ракетных и минометных обстрелах сработала вскоре после того, как армия атаковала позиции палестинских боевиков в ответ на стрельбу по солдатам с территории анклава.

"Сирены, прозвучавшие в региональном совете Хоф-Ашкелон, были, по-видимому, ложной тревогой", — говорится в пресс-релизе.

В секторе Газа жертвами израильского обстрела стали по меньшей мере трое палестинцев. О наличии потерь среди военных не сообщается.

Сегодняшняя перестрелка стала самым серьезным инцидентом с прошлой пятницы, когда палестинские группировки и Израиль оказались на грани полномасштабной войны после гибели солдата от пули снайпера и ответных ударов авиации и артиллерии по 70 объектам правящего в анклаве движения ХАМАС.